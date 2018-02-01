 مطالبــات بسجن رئيســة كوريا الجنوبية 30 سنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق حملة عليكم نعولو واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على اتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق ''حملة عليكم نعولو'' واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | مجتمع

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول | بووز

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم | بووز

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد

أمة استثنائية...

مطالبــات بسجن رئيســة كوريا الجنوبية 30 سنة

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 13:13 مطالبــات بسجن رئيســة كوريا الجنوبية 30 سنة | دولي
مطالبــات بسجن رئيســة كوريا الجنوبية 30 سنة
طالب الادعاء العام بإصدار حكم بالسجن لمدة 30 عاما بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غوين هاي بتهم الرشوة وإساءة استخدام السلطة وغيرها من الجرائم في قضية فساد بارزة تميزت بسقوط مدو لأول سيدة

''شوف تيفي''

طالب الادعاء العام بإصدار حكم بالسجن لمدة 30 عاما بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غوين هاي بتهم الرشوة وإساءة استخدام السلطة وغيرها من الجرائم في قضية فساد بارزة تميزت بسقوط مدو لأول سيدة تقود البلاد وأحد رموز المحافظين.

ولم تحضر بارك جلسة الاستماع بالمحكمة التي طالب الادعاء فيها أيضا بفرض غرامة عليها بقيمة 118.5 مليار وون ( 110 ملايين دولار). وقال الادعاء إنها لم تظهر أي ندم على ''تعطيل النظام الدستوري والإضرار بثقة الجمهور في سلطة الدولة.''

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة المركزية في سيول في وقت لاحق من اليوم موعدا لإعلان الحكم وفترة العقوبة في حال تمت إدانتها.

ونقل تقرير عن المدعي هان دونغ- هون قوله للمحكمة إن ''العقوبة الصارمة من جانب المحكمة يتعين أن ترسل رسالة للجمهور والساسة بأن التاريخ المأساوي هذا يجب ألا يتكرر حسب ما أوردته صحيفة سكاي نيوز عربية يومه الثلاثاء.

واذا ما رأت المحكمة أنها مذنبة، فستكون بارك ثالث رئيس في كوريا الجنوبية يدان بارتكاب جرائم. وكان الآخران جنرالين سابقين في الجيش تورطا في انقلاب عام 1979 ومذبحة للمدنيين عام 1980.

وقاطعت بارك جلسات الاستماع في محكمة سيول المركزية الجزئية منذ أكتوبر، احتجاجا على قرار المحكمة بتمديد فترة احتجازها لستة أشهر أخرى. ثم تنحى محاموها عن القضية جماعيا، ووردت تقارير بأنها رفضت لقاء محامين عينتهم الدولة للدفاع عنها منذ ذلك الحين في المحكمة.

وستطالب بارك بحضور جلسات النطق بالحكم، ويمكن للمحكمة أن تصدر مذكرة اعتقال أخرى لاستدعائها في حال رفضت المثول أمامها. وفي حال أدينت يتوقع أن يقوم فريق الدفاع عنها بالتقدم بطلب لاستئناف الحكم لأن بارك تنكر على الدوام ارتكاب أي خطأ.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب كوريا الشمالية مطالبات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..سعودي يعرض على فتاة 2 مليار سنتيم ونص + فيلا للزواج منه | دولي

مثير وبالصور..سعودي يعرض على فتاة 2 مليار سنتيم ونص + فيلا للزواج منه

استقالة وزير الاقتصاد اليوناني ساعات بعد استقالة زوجته لهذه الأسباب | دولي

استقالة وزير الاقتصاد اليوناني ساعات بعد استقالة زوجته لهذه الأسباب

السلطات السعودية تفتح تحقيقا بعد عرض مغربيات للبيع على الإنترنت | دولي

السلطات السعودية تفتح تحقيقا بعد عرض مغربيات للبيع على الإنترنت

مصرع مواطن مغربي جراء سقوطه من نافذة أحد الفنادق بإسبانيا | دولي

مصرع مواطن مغربي جراء سقوطه من نافذة أحد الفنادق بإسبانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أول ظهور لصديقة سعد لمجرد بعد عودتها من باريس ..شوفو أشنو قالت خلال حضورها عقيقة ابن المصمم عصام وشمة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بالفيديو..أول ظهور لصديقة سعد لمجرد بعد عودتها من باريس ..شوفو أشنو قالت خلال حضورها عقيقة ابن المصمم عصام وشمة

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج | خارج البلاطو

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني | خارج البلاطو

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة

﻿

آخر المستجدات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة
منذ 2 ساعات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.