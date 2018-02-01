عاجل..من قلب روسيا: المنتخب المغربي يستعد للمونديال ﻿

ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، إحدى المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم صيف العام الجاري، والذي يناقش الأمور الفنية والتقنية مع وفود المنتخبات

''شوف تيفي''

ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، إحدى المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم صيف العام الجاري، والذي يناقش الأمور الفنية والتقنية مع وفود المنتخبات المشاركة في البطولة، كان لوكالة ''سبوتنيك'' شرف اللقاء مع عبد الحميد الصوري رئيس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي كشف عن حظوظ المنتخب المغربي في المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران، وقال بأن المجموعة قوية بالمنتخبات الموجودة، وتمنى الذهاب بعيدا في البطولة على الرغم من صعوبة المجموعة.

وأكد الصوري في تصرح لوكالة ''سبوتنيك'' الروسية قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن خبراء اللعبة، وصفوا هذه المجموعة بالأقوى من حيث المنتخبات المشاركة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية انضمام لاعبين جدد إلى المنتخب المغربي بالرغم أن التشكيلة الرسمية تحددت ملامحها بشكل كبير، ويوجد بعض اللاعبين الذين قد يلتحقون بصفوف المنتخب.

وحول إمكانية إجراء المنتخب المغربي لمباريات استعدادية قبل البطولة قال الصوري لوكالة سبوتينك: ''إن البرنامج الاستعدادي قيد التحضير''.

وقال الصوري للوكالة عن اختيار مدينة فورونيج الروسية كمكان لمعسكر المنتخب الوطني خلال فترة البطولة، أن السبب الرئيسي يعود لعدم وجود منتخبات أخرى مشاركة في البطولة في هذه المدينة بالإضافة لقربها من موسكو، داعيا الجماهير المغربية العاشقة لكرة القدم بالحضور لروسيا لمؤازرة المنتخب.