الولايات المتحدة الأمريكية تُغري الفيفا من أجل تنظيم مونديال 2026 ﻿

قررت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا إغراء الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » من أجل تنظيم مونديال 2026.

شوف سبور

قررت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا إغراء الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » من أجل تنظيم مونديال 2026.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية يومه الثلاثاء، فإن القنوات التلفزيونية الأمريكية تعتزم تقديم مكافأة قدرها 302 مليون دولار للفيفا إذا فاز الثلاثي الأمريكي بتنظيم كأس العالم 2026.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية وبفضل المكافأة التي تعتزم منحها للاتحاد الدولي لكرة القدم، أصبح تنظيم المونديال قريبا للغاية من الولايات.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ينافس على تنظيم كأس العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في ملف مشترك.