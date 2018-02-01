هيرفي رونار وهيفتي بروسيا استعدادا للمونديال ﻿

انطلقت، اليوم الثلاثاء بسوتشي (جنوب روسيا) ، الدورة التكوينية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لفائدة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو

''شوف تيفي''+''و م ع''

انطلقت، اليوم الثلاثاء بسوتشي (جنوب روسيا) ، الدورة التكوينية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لفائدة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة التكوينية، التي تتواصل على مدى يومين، كلا من باتريس بوميل، مساعد الناخب الوطني هيرفي رونار، وعبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني، ودنيا لحرش المكلفة بالإعلام والتواصل بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونزهة غضفة المسؤولة عن الإقامة والسفريات بالجامعة.

وسيشارك باتريس بوميل في دورة تكوينية تعنى بالجانب التقني والتكتيكي مخصصة لمدربي المنتخبات المشاركة بالمونديال ومساعديهم، فيما سيكون عبد الرزاق هيفتي حاضرا في الورشة المخصصة للأطباء الرياضيين للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتقديم الإسعافات الأولية عند الإصابات.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم ، إلى ''إطلاع جميع إداريي المنتخبات المشاركة في المونديال على مجموعة من القوانين التي يحرص الاتحاد الدولي على العمل بها خلال المونديال المقبل ، وإطلاعهم على آخر المستجدات، كل في تخصصه''.

وإلى جانب الورشتين المخصصتين للجانبين التقني والطبي، يتضمن برنامج هذا التكوين عددا من الورشات الخاصة بالمدراء الإداريين للمنتخبات المشاركة بالمونديال وكذا المكلفين بالإعلام، لتسهيل مهامهم وإطلاعهم على آخر المستجدات.

يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من إيران وإسبانيا والبرتغال، وسيخوض المنتخب المغربي أول لقاء له برسم النهائيات ضد نظيره الإيراني بملعب سان بيطرسبورغ في 15 يونيو، على أن يلتقي البرتغال وإسبانيا على التوالي في 20 يونيو بموسكو و25 يونيو بكالينيغراد.