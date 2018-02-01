العلاقات السنغالية المغربية تتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني'' ﻿

أكد سفير السنغال في الرباط، أمادو سو، أن العلاقات بين السنغال والمغرب متجذرة في التاريخ وتتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني'' عميق.

''شوف تيفي''

أكد سفير السنغال في الرباط، أمادو سو، أن العلاقات بين السنغال والمغرب متجذرة في التاريخ وتتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني'' عميق.

وقال السيد سو في عمود نشرته صحيفة (لوسولاي) السينغالية، الواسعة الانتشار، في عددها ليوم الثلاثاء، إنه ''بعد إفريقيا السياسية والاقتصادية، فتح الملك محمد السادس الطريق إلى إفريقيا الثقافة والفنون بمعارض حول أعمال الفنانين الأفارقة''.

وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن الأمر يتعلق ''بانفتاح نهجته المملكة الشريفة تجاه القارة''، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح يندرج في إطار دبلوماسية ثقافية تشكل ''أساس الروابط بين المغرب والسنغال منذ سنوات''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر السيد سو في هذا الصدد أن ''العلماء السنغاليين الأوائل تلقوا تكوينهم في المدارس العتيقة، ونقلوا الإسلام إلى السنغال''، مبرزا ''التشابه الثقافي'' و''التناغم الديني'' الذي يربط بين البلدين.