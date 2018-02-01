 العلاقات السنغالية المغربية تتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق حملة عليكم نعولو واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على اتحاد طنجة | بووز

شاهد بالفيديو الجماهير الرجاء تطلق ''حملة عليكم نعولو'' واخا الماتش ويكلو تحفيزا للنسور للفوز على

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال | مجتمع

صادم.. نقل 26 تلميذة إلى المستشفى بعدما سخفو وسط مؤسسة تعليمية ببني ملال

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول | بووز

شاهد بالفيديو .. آداء جيد لأشرف حكيمي في مباراة اليوم ضد إسبانيول

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم | بووز

شاهد بالفيديو ..ماذا قال زيدان عن هزيمة ريال مدريد اليوم

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وهدف إسبانيول القاتل في مرمى ريال مدريد

أمة استثنائية...

العلاقات السنغالية المغربية تتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني''

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 12:13 العلاقات السنغالية المغربية تتسم بـ تناغم ثقافي وديني | اقتصاد
العلاقات السنغالية المغربية تتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني''
أكد سفير السنغال في الرباط، أمادو سو، أن العلاقات بين السنغال والمغرب متجذرة في التاريخ وتتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني'' عميق.

''شوف تيفي''

أكد سفير السنغال في الرباط، أمادو سو، أن العلاقات بين السنغال والمغرب متجذرة في التاريخ وتتسم بـ ''تناغم ثقافي وديني'' عميق.

وقال السيد سو في عمود نشرته صحيفة (لوسولاي) السينغالية، الواسعة الانتشار، في عددها ليوم الثلاثاء، إنه ''بعد إفريقيا السياسية والاقتصادية، فتح الملك محمد السادس الطريق إلى إفريقيا الثقافة والفنون بمعارض حول أعمال الفنانين الأفارقة''.

وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن الأمر يتعلق ''بانفتاح نهجته المملكة الشريفة تجاه القارة''، مشيرا إلى أن هذا الانفتاح يندرج في إطار دبلوماسية ثقافية تشكل ''أساس الروابط بين المغرب والسنغال منذ سنوات''، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر السيد سو في هذا الصدد أن ''العلماء السنغاليين الأوائل تلقوا تكوينهم في المدارس العتيقة، ونقلوا الإسلام إلى السنغال''، مبرزا ''التشابه الثقافي'' و''التناغم الديني'' الذي يربط بين البلدين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك العلاقات السنغالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إسبانيا والجزائر مخلوعين بعد اقتناء المغرب راجمات صواريخ صينية | اقتصاد

إسبانيا والجزائر مخلوعين بعد اقتناء المغرب راجمات صواريخ صينية

الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي تعقد جمعها العادي لسنة 2017 وهذا ما تمت المصادقة عليه | اقتصاد

الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي تعقد جمعها العادي لسنة 2017 وهذا ما تمت المصادقة عليه

ليدك تذكر بالمقتضيات التعريفية والفوترة وخدمات الزبون | اقتصاد

ليدك تذكر بالمقتضيات التعريفية والفوترة وخدمات الزبون

من بوركينافاسو..المكتب الشريف للفوسفاط يطلق برنامجا تكوينيا في مجال الممارسات الفلاحية الجيدة | اقتصاد

من بوركينافاسو..المكتب الشريف للفوسفاط يطلق برنامجا تكوينيا في مجال الممارسات الفلاحية الجيدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أول ظهور لصديقة سعد لمجرد بعد عودتها من باريس ..شوفو أشنو قالت خلال حضورها عقيقة ابن المصمم عصام وشمة | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بالفيديو..أول ظهور لصديقة سعد لمجرد بعد عودتها من باريس ..شوفو أشنو قالت خلال حضورها عقيقة ابن المصمم عصام وشمة

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج | خارج البلاطو

بعد نجاح أغنيتها الجديدة..سلمى رشيد في حوار مثير..ها علاش صورت أغنية مغربية بمصر/ كتعجبني أسماء لمنور بزاف و فرحت حيث قارنوني بيها و هاشنو درت باش ضعافيت بعد الزواج

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني | خارج البلاطو

بعد احتلال أغنيتها المرتبة الأولى باليوتيوب ..منال في حور مُثــير.. DJ Van صدمني

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو..على طريقة العصــابات ..مُقاول بفاس عندو 42 سنة ..اختاطفوه و اغتاصبوه بطريقة شاذة وها علاش+تفاصيل مثيرة

﻿

آخر المستجدات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين | صحافة
منذ 2 ساعات

بعدما غالبتها الدموع.. خلود تحكي تفاصيل الإعتداء الجنسي الذي مارسه عليها بوعشرين

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي | مجتمع

عرض تدوينات وفيديوهات خطيرة خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه..وهذا ما قرره القاضي

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـكوبل بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مسلحة بالسيوف كتهجم على لـ''كوبل'' بالبيضاء

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن وشيك | صحافة

إنفــــــــراد: القضية بدات تاتحماض... صحافيات لامعات ظــهرن في أشرطة توفيق بوعشرين واستدعاؤهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.