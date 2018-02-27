مثير وبالصور..سعودي يعرض على فتاة 2 مليار سنتيم ونص + فيلا للزواج منه ﻿

قدم رجل أعمال سعودي عرضًا خرافيًّا، للزواج من الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك، المعروفة بـ '' لوشي '' .

''شوف تيفي''

قدم رجل أعمال سعودي عرضًا خرافيًّا، للزواج من الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك، المعروفة بـ '' لوشي '' .

وحسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''صدى'' السعودي، أمس الإثنين، فإن رجل الأعمال المقصود يُدعى، '' س .ج '' ، عرض مهرًا بقيمة 25 مليون دولار، وفيلا بالرياض، للزواج من حسناء الإعلام السوداني '' لوشي ''.

وأوضح الموقع أن وسائل إعلام سودانية، نشرت الخبر، وقالت إن رجل الأعمال تقدم لخطبة الإعلامية السودانية، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع '' تويتر ''.

وأبرز الموقع السعودي أن وسائل الإعلام السودانية، تحدثت عن ثروة رجل الأعمال الطائلة، التي تبلغ 150 مليار دولار أمريكي، وامتلاكه سيارات فارهة، من أحدث الموديلات، بالإضافة لعقارات كبيرة وسط الرياض.