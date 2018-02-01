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ميساج ديريكت إلى المشككين في قضية توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 11:48 ميساج ديريكت إلى المشككين في قضية توفيق بوعشرين | بوليتيك
ميساج ديريكت إلى المشككين في قضية توفيق بوعشرين
البعض يشكك في النشرات الجوية ويقلل من درجة حرارة الجو أو مستوى نزول المطر أو يزيد فيها حسب هواه.. ويبحث عن مبررات يقنع بها نفسه.. ثم يريد أن يقنع بها الغير لتبرير سبب زيادة ''السلطات'' أو كشفها لحقيقة

شـــوف تيفي:ع و:

البعض يشكك في النشرات الجوية ويقلل من درجة حرارة الجو أو مستوى نزول المطر أو يزيد فيها حسب هواه.. ويبحث عن مبررات يقنع بها نفسه.. ثم يريد أن يقنع بها الغير لتبرير سبب زيادة ''السلطات'' أو كشفها لحقيقة الطقس.. فيقول مثلا أن ذلك يتم لعدم إزعاج السواح أو لزرع الاطمئنان لدى الفلاحين.. وهلم جرا من التبريرات.. المهم أن أخبار الطقس غير صحيحة والسلام..

هذه الثقافة هي ما نشهده اليوم بمناسبة إلقاء القبض على توفيق بوعشرين.. فبدل التركيز على الوقائع موضوع المتابعة القضائية (وهي أفعال خطيرة )، يحاول البعض أن يشكك في وجودها بتحويل الانتباه لأمور عادية لا أهمية لها في الموضوع، كالتركيز على عدد رجال الأمن الذي حضروا بمناسبة إيقاف المعني بالأمر.. والذين اختلفت الروايات بشأن عددهم.. هل هم خمسة أو عشرة أو عشرين، ويجعل من هذا الموضوع مركز المشكل ليهون به ''الفاجعة'' الأخلاقية التي أصابت مجتمعنا..

أتساءل بالله عليكم.. ما هو المشكل إذا تم إلقاء القبض على مشتبه فيه بواسطة شرطيين أو عشرة؟؟ مادام إلقاء القبض أنجز في إطار القانون وباحترام للمساطر؟ ..ثم هل في هذا مخالفة للقانون؟.. بل ماذا لو ذهب شرطي واحد أو اثنين للقيام بالمهمة ووقع الاعتداء عليهما مثلا..ألن يكون هذا مناسبة للمشككين للتحليل والنقاش والقول بوجود تقصير، وأن الشرطة كان عليها أن تتخذ الاحتياطات في مثل هذه المناسبات حتى تحبط كل محاولة لعرقلة تطبيق القانون... وتذكروا عمداء الشرطة الذين أدينوا في قضية العميد مصطفى ثابت لأن إهمالهم أدى إلى تبديد أشرطة فيديو كانت موجودة بالشقة أضاعت بعض وسائل الإثبات وهذا كان يمكن أن يقع في مقر أخبار اليوم كذلك ( ألم يعثروا فيه على أشرطة بورنو؟!!!)!!! ..عفوا.. سيقولون مرة أخرى أن الأمر مختلف هذه المرة فهو يهم صحافياً!!! .. أقول..أليس الصحافي بشراً يصيب ويخطئ.. و هذه الواقعة تبين على وجود شيء رهيب.. أي أن مقر جريدة محترمة يستعمل لجلد نساء مسلوبات الإرادة يمرغ شرفهن وشرف عائلاتهن في الوحل.. بسبب ضعفهن وهشاشتهن.. على ما يبدو من سرد التهم الموجهة إلى المعني بالأمر.

البعض الآخر يركز على نقاش آخر.. أن الصحافي المعني بالأمر كان مستهدفاً بسبب قلمه وكتاباته.. وأن التسجيلات ليست من طرفه.. وأن جهة ما صورته وهو يرتكب جرائمه التي توبع من أجلها..

هؤلاء.. ألم يكن حريا بهم التساؤل حول الأفعال المنسوبة إلى الصحافي المتهم.. وعن نوعية ''القلم'' الذي جره إلى السجن.. وطبيعة ''الكتابات التي كتب به، فأزعجت السلطات''.. كان حريا أن يتساءلوا هل أن ما قام به عمل مشروع ويشرف الصحافيين وعموم الخلق أجمعين؟؟.. أم أنه عمل مشروع يحق له ارتكابه.. وفي هذه الحالة.. ما الضير في تصويره وتوثيقه... بالله عليكم..فبدل لعنة المطر ضعوا على رؤوسكم مظلات!!

آخرون شككوا في وجود تسجيلات مصورة .. بل نفوا وجودها بشدة وعنف رغم أن بلاغ النيابة العامة تحدث عن خمسين شريطاً. فهل تكذب النيابة العامة على المواطنين وموعد عيد المرأة قريب؟... أليس موعد جلسة المحكمة يوم ثامن مارس.. وهو على الأبواب، وسيكتشف الساحر أن سحره الذي يحاول أن يضلل به الرأي العام باطل!! وسيكون عيد المرأة بطعم آخر هذه السنة.

كفى من التشكيك.. أو على الأقل.. أعطوا الفرصة لمؤسسات المغاربة لتقوم بعملها.. ولكم محاسبتها بعد ذلك.. ولا تنسوا أن بعض هؤلاء المشككين شنوا حملتهم منذ اللحظات الأولى لتوقيف المواطن '' فوق العادة'' توفيق بوعشرين.. وقالوا بشأن ذلك ما لم يقله مالك في الخمر، قبل أن يكذب الصبح ظلامهم.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين ظلام التشكيكي محاسبة مشككين الفرصة اعتقال النيابة العامة

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