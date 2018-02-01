قريبا..الملك محمد السادس بموريتانيا ﻿

تنتظر موريتانيا زيارة ملكية، بحيث لم يستبعد محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى الجارة الجنوبية في الأسابيع القليلة المقبلة، رافضا وصف مراحل المد والجزر

''شوف تيفي''

تنتظر موريتانيا زيارة ملكية، بحيث لم يستبعد محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى الجارة الجنوبية في الأسابيع القليلة المقبلة، رافضا وصف مراحل المد والجزر التي مرت بها العلاقات المغربية الموريتانية في السنوات الأخيرة بالأزمة، مفضلا وصفها بالسبات الذي استفاقت منه.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد كشف ولد عبد العزيز، في حوار مع أسبوعية ''جون أفريك''، أن العلاقات بين الرباط ونواكشوط تتحسن وأن هناك إرادة مشتركة لمنحها مزيدا من القوة والشمولية، واصفا ملف الصحراء بـ''صداع الرأس'' الذي حكم على دول المنطقة بالدوران في حلقة مفرغة منذ عقود، وكان سببا لمشاكل بالجملة للجميع، إذ منع استكمال بناء اتحاد المغرب العربي، ووجدنا صعوبات كثيرة في تدارك التأخر المسجل على هذا الصعيد.