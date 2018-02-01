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قانونيا :20 سنة سجنا نافذا لبوعشرين بعد تهمة الاتجار بالبشر

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 11:19 قانونيا :20 سنة سجنا نافذا لبوعشرين بعد تهمة الاتجار بالبشر | بوليتيك
قانونيا :20 سنة سجنا نافذا لبوعشرين بعد تهمة الاتجار بالبشر
أكــد ''الحسيني كروط'' محامي بهيئة الرباط لـ''شوف تيفي'' أنه بعدما اطلع على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم الاثنين 26 فبراير 2018 والذي ذكــر العديد من الفصول

''شـوف تيفي''

أكــد ''الحسيني كروط'' محامي بهيئة الرباط لـ''شوف تيفي'' أنه بعدما اطلع على بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم الاثنين 26 فبراير 2018 والذي ذكــر العديد من الفصول القانونية التي يتابع على إثرها ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر يوميـــة ''أخبار اليوم'' فإن العقــوبة التي تلاحقــه قد تصل إلى السجن 20 سنة نافذة.

وأضــاف ''الحسيني كــروط'' ، أن هناك فصول يتابع بها والمتعلقة بجنايات الاتجار بالبشر واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وهتك العرض والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي وجنح وجنايات أخرى والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في مجموعة من فصــول القانــون الجنائي .

وأبــرز ذات المتحدث لــ''شوف تيفي'' أن قانون ''الاتجار بالبشر'' جديد وليست هناك حالات كثيرة منه في المغرب ونادرا ما تكون حالات من هذا النوع بالذات، مشيرا أن هناك اتفاقية تجرمه وانضم إليها المغرب وأدخلها إلى القانون الجنائي وهناك ظروف تشديد حسب حالة ''توفيق بوعشرين'' والمنصوص عليها في الفصول، 448، 486... والتي تصل إلى الحكم بـ 20 سنة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب السجن توفيق بوعشرين

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