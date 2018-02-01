استقالة وزير الاقتصاد اليوناني ساعات بعد استقالة زوجته لهذه الأسباب ﻿

قدم ديمتريس باباديميتريو وزير الاقتصاد اليوناني استقالته اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة، بعد ساعات على إقالة زوجته من منصبها وزيرة دولة مكلفة بالعمل بعدما تبين أنها تتلقى

شـــوف تيفي:

قدم ديمتريس باباديميتريو وزير الاقتصاد اليوناني استقالته اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة، بعد ساعات على إقالة زوجته من منصبها وزيرة دولة مكلفة بالعمل بعدما تبين أنها تتلقى تعويضات سكن من ألف أورو شهريا بغير حق.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن باباديميتريو قدم استقالته ليل الإثنين لأسباب ”سياسية“ وأعلن صباح اليوم عن قبولها.

وتثير هاتان الاستقالتان تكهنات بقرب إجراء تعديل وزاري في الحكومة اليونانية خصوصات وسط تقارير إعلامية بإمكانية تغيير وزير الهجرة يانيس موزلاس بسبب مشاكل صحية يعاني منها.

وتأتي استقالة باباديمتريو بعد نشر صحيفة (إيليفثيروس تيبوس) يوم الإثنين لخبر حصول زوجته الوزيرة المنتدبة على تعويضات سكن قانونية من ألف أورو شهريا بلغ مجموعها لغاية الآن 23 إلف أورو.

وتعتبر تلك التعويضات قانونية نظريا لكن حكومة سيريزيا كانت أجرت تعديلا لدى وصولها للسلطة تقر بمنح تلك التعويضات للبرلمانيين والسياسيين القادمين من مناطق نائية وليس لهم موادر مالية كافية حسب ما هو مسجل في تصريحاتهم الضريبية السنوية.

والحال أن الوزيرة القادمة وزوجها من الولايات المتحدة ميسورا الحال وفق تصريحاتهما الضريبية إذ تفوق أصولهما المليوني أورو.

وأحرجت القضية الحكومة التي كانت قد تعهدت بوضع حد لتبذير الدولة وفرضت زيادات ضريبية على المواطنين وأوقفت امتيازات ممنوحة لهم.

و يأتي ذلك فيما بدأت مجموعة الأورو أمس الإثنين الجولة الأخيرة من المفاوضات الممهدة لخروج اليونان من برامج الإنقاذ الأوربية المتوقعة في غشت المقبل.