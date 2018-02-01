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خطير..فرد من الوقاية المدنية سلخ ممرضة وهرس ليها نيفها بمستشفى ابن سينا بالرباط

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 10:52 خطير..فرد من الوقاية المدنية سلخ ممرضة وهرس ليها نيفها بمستشفى ابن سينا بالرباط | حوادث و حقوق
خطير..فرد من الوقاية المدنية سلخ ممرضة وهرس ليها نيفها بمستشفى ابن سينا بالرباط
تعرضت ممرضة تدعى ''وداد.ح''، تشتغل بقسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا، لاعتداء خطير، مؤخرا، على يد أحد أفراد الوقاية المدنية، نتج عنه كسر على مستوى الأنف.

''شوف تيفي''

تعرضت ممرضة تدعى ''وداد.ح''، تشتغل بقسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا، لاعتداء خطير، مؤخرا، على يد أحد أفراد الوقاية المدنية، نتج عنه كسر على مستوى الأنف.

وعلاقة بالنازلة، أكد المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في بلاغ له، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الثلاثاء، تزايد حالات الاعتداء التي يتعرض لها موظفو قطاع الصحة وطالب الوزارة الوصية بالصرامة في التعامل مع مثل هذه القضايا دفاعا عن أطر الصحة التي تعمل بشكل يومي خدمة للصالح العام وتضحي بالغالي والنفيس من أجل ضمان خدمات صحية في مستوى متطلبات المرتفقين .

وأوضح البلاغ بأن المكتب النقابي نبه المسؤولين على القطاع إلى أن هذه الظاهرة التي تتفاقم سوف تتسب في انعدام الأمن بالمؤسسات الصحية، مشيرا إلى أن النقابة تدعو كافة الأطر الصحية إلى التلاحم والتآزر دفاعا عن كرامة الموظفين الذين يتعرضون لكافة أنواع الاعتداءات خلال ممارستهم لعملهم.

وطالب المكتب في بلاغه بضرورة فتح تحقيق فوري في نازلة تعرض الممرضة للاعتداء، ومعاقبة الجاني صونا لكرامة الضحية ودفاعا عن حقها وإعمالا لمساطر القانون الجاري بها العمل.

 

‫شوف تيفي

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