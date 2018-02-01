لقجع يلتقي برئيس الاتحاد الدولي أنفانتينو ﻿

حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس لجنة المساندة لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم فيفا لسنة 2026، يوم أمس الإثنين، اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية

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حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس لجنة المساندة لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم فيفا لسنة 2026، يوم أمس الإثنين، اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المنعقدة في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا، حيث التقى أيضا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.

واستغل فوزي لقجع، الذي كان مرفوقا بكل من نوال المتوكل، عضو المكتب المديري للجامعة، وسفراء المملكة المغربية، أعضاء لجنة المساندة للملف المغربي، كريمة بن يعيش، وعبد القادر الأشهب وعبد الرحيم القدميري، فرصة هذه الاجتماعات للتعريف بالملف المغربي.

وكانت اللقاءات التي عقدها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالمسؤولين الدوليين مثمرة، حيث وضعهم في صورة الوضع المتميز للملف المغربي، والأسس التي ينبني عليها.