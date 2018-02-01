من بعد العدو في ألعاب القوى.. أوساين بولت قلبها كورة ﻿

كشف أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوساين بولت، يومه الثلاثاء، عن مشاركته في مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسيف على ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

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كشف أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل أوساين بولت، يومه الثلاثاء، عن مشاركته في مباراة خيرية لصالح منظمة اليونيسيف على ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

ونشر أوساين بولت عبر حسابه الرسمي على تويتر شريط فيديو قصير ترويجا لمباراة خيرية لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''يونيسيف''، ستقام في أولد ترافورد في 10 يونيو المقبل، رفقة مجموعة من الوجوه الشهيرة من بينها المغني البريطاني روبي وليامس.

هذا ولم يخف بولت الذي اعتزل بطولة العالم لألعاب القوى في لندن العام الماضي، شغفه بكرة القدم وأعلن في يناير الماضي بأنه سيخوض تجربة في صفوف بوروسيا دورتموند في مارس المقبل. وردد حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م و200 م وثماني ذهبيات أولمبية، مرارا أن حلمه الأكبر هو التوقيع مع ''مانشستر يونايتد'' ناديه المفضل.