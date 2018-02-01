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الفرحة بالقصر الملكي يوم غـــد الأربعاء

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 10:34 الفرحة بالقصر الملكي يوم غـــد الأربعاء | بوليتيك
الفرحة بالقصر الملكي يوم غـــد الأربعاء
تحل يوم غد الأربعاء المصادف ل28 فبراير 2018 الذكرى الحادية عشرة لميلاد الأميرة للا خديجة،حيث تعم من جديد الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 فبراير من سنة 2007، حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد

شـــوف تيفي:

تحل يوم غد الأربعاء المصادف ل28 فبراير 2018 الذكرى الحادية عشرة لميلاد الأميرة للا خديجة،حيث تعم من جديد الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 28 فبراير من سنة 2007، حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد أميرة بهية الطلعة، اختار لها الملك محمد السادس من بين الأسماء إسم للا خديجة.

وتشكل هذه الذكرى ، مناسبة يستحضر الشعب المغربي من خلالها الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك، بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

فبمجرد ما زف بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بشرى ازدياد الأميرة الجليلة، أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفاء بميلاد سموها، كما تقاطرت جموع المواطنين، بشكل تلقائي، على ساحة المشور بالقصر الملكي بالرباط، قصد التعبير عن فرحتهم بالحدث السعيد وتقديم التهاني لصاحب الجلالة بالمولودة الجليلة.

ولازال المغاربة يتذكرون كيف تميز يوم 28 فبراير 2007، بتعدد أشكال الاحتفال بالحدث السعيد، حيث أبدع المواطنون في التعبير عن مشاعرهم الفياضة نحو ملكهم، وبدأت جموع المواطنين تتوافد على مختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، التي فتحت فيها دفاتر ذهبية لتمكين المواطنين من تسجيل تهانيهم لجلالة الملك وللأسرة الملكية الشريفة، وللإعراب عن متمنياتهم بموفور الصحة والسعادة للأميرة الميمونة.

وقد أضحت ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، مناسبة تحتفل بها جميع مكونات الشعب المغربي وتعبر من خلالها عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، مجددة فيها آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومعبرة عن تجندها الدائم وراء جلالته من أجل عزة وسؤدد المملكة

 

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