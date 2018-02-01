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إسبانيا والجزائر مخلوعين بعد اقتناء المغرب راجمات صواريخ صينية

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 10:23 إسبانيا والجزائر مخلوعين بعد اقتناء المغرب راجمات صواريخ صينية | اقتصاد
إسبانيا والجزائر مخلوعين بعد اقتناء المغرب راجمات صواريخ صينية
حصلت المغرب، مؤخرا، على شحنات عسكرية من راجمات صواريخ صينية الصنع، من نوع WS-2 وهي صواريخ من عائلة ''وايشي'' المتطورة التي تصنعها الشركة الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي أثار قلق

''شوف تيفي''

حصلت المغرب، مؤخرا، على شحنات عسكرية من راجمات صواريخ صينية الصنع، من نوع WS-2 وهي صواريخ من عائلة ''وايشي'' المتطورة التي تصنعها الشركة الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي أثار قلق إسبانيا، وذلك حسب موقع '' tsa'' الجزائري.

وتناول الموقع الجزائري المذكور في نسخته العربية، الموضوع بطريقة تكشف قلق الجزائر من اقتناء المغرب لراجمات الصواريخ الصينية المهمة والمتطورة.

وأشار الموقع الجزائري بأن المغرب، يسعى إلى محاولة منافسة الجزائر في التسلح، للظهور كقوة في المنطقة، موضحا بأن المغرب كان قد بدأ مفاوضات مع الصين سنة 2010 وتوجت بالتوقيع على هذه الصفقة، واتجه المغرب إلى بكين بعد أن مكنته دولة غربية بالطائرات المقاتلة مثل شرائه الميراج في الماضي من فرنسا وإف 16 الأمريكية منذ سنوات علاوة على الدبابات والسفن الحربية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجزائر راجمات صواريخ إسبانيا

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