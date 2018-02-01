هذا ما قالته عائشة الشنا المدافعة عن حقوق المرأة المغتصبة بخصوص بوعشرين المتهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر ﻿

في تعليقها على التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، أشارت عائشة الشنا رئيسة جمعية ''التضامن النسوي'' ل ''شوف تيفي'' إلى أن الحسم في هذه التهم وتأكيدها يبقى في الوقت الراهن أمرا صعبا

''شوف تيفي''

في تعليقها على التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، أشارت عائشة الشنا رئيسة جمعية ''التضامن النسوي'' ل ''شوف تيفي'' إلى أن الحسم في هذه التهم وتأكيدها يبقى في الوقت الراهن أمرا صعبا بالرغم من وجود فيديوهات كما أكد بلاغ النيابة العامة.

وأوضحت الشنا المعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة وخاصة الأمهات العازبات بأنه لا يمكن لها الخروج بأي تعليق مباشر بخصوص التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين لأنها ليست على علم بالجوانب الكاملة الخاصة بهذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، كشف في بلاغ له يومه الاثنين عن التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين ومن بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك العرض وتصوير 50 فيديو لضحاياه.