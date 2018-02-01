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مثير..فرقة جرائم الأموال تحقق مع أحد أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 09:34 مثير..فرقة جرائم الأموال تحقق مع أحد أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
مثير..فرقة جرائم الأموال تحقق مع أحد أبرز قياديي حزب العدالة والتنمية
استمعت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، يوم الجمعة الماضي، إلى محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان على خلفية الشكاية التي سبق أن وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع

''شوف تيفي''

استمعت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، يوم الجمعة الماضي، إلى محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان على خلفية الشكاية التي سبق أن وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون كلفت خزينة المجلس الجماعي لمراكش حوالي 28 مليارا.

ووفق يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، على فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ملف الشكاية التي وضعتها الجمعية المذكورة ضد العمدة بلقايد ونائبه الأول، ولم تستبعد مصادر اليومية أن يتم الاستماع لاحقا إلى موظفين جماعيين وأصحاب الشركات المذكورة أسمائهم في الملف القضائي المذكور في الأيام القليلة المقبلة.

 

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المغرب شوف تيفي صفقات المجلس الجماعي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بلقايد مراكش

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