السلطات السعودية تفتح تحقيقا بعد عرض مغربيات للبيع على الإنترنت ﻿

دخلت وزارة الداخلية السعودية على الخط في قضية عرض مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لمغربيات تحت عنوان ''معروضات للبيع'' في مشهد أشبه بسوق النخاسة،

''شوف تيفي''

دخلت وزارة الداخلية السعودية على الخط في قضية عرض مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لمغربيات تحت عنوان ''معروضات للبيع'' في مشهد أشبه بسوق النخاسة، حيث فتحت تحقيقا في القضية من أجل محاسبة المسؤولين عن تصوير العاملات المغربيات وعرضهن للبيع بتلك الصورة المهينة للكرامة، وذلك حسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد أظهرت منشورات كفلاء سعوديين يعلنون عن تنازلهم عن شابات مغربيات مقابل مبالغ مالية وصلت 1500 ريال سعودي.

وأثار خبر تنازل سعوديين عن خادماتهم المغربيات جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن مئات الناشطين نددوا بالإعلانات التي اعتبروها تتنافى مع القيم الإنسانية، لما فيها من إهانة لكرامة المرأة المغربية.