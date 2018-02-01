كل مكونات المجتمع المدني تتضامن مع أسر ضحايا حادث ابن جرير وإدارة فريق الرجاء '' آوت'' ﻿

عبر منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الساهر على الإجراءات القانونية لأسر ضحايا الحادث المؤلم الذي تسبب في وفاة خمس شبان من محبي الرجاء عن استغرابه وحزنه للطريقة التي تعاملت بها إدارة

شوف سبور

عبر منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، الساهر على الإجراءات القانونية لأسر ضحايا الحادث المؤلم الذي تسبب في وفاة خمس شبان من محبي الرجاء عن استغرابه وحزنه للطريقة التي تعاملت بها إدارة القلعة الخضراء مع أسر الضحايا.

وأكد ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لشوف سبور، أن إدارة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، لم تحرك ساكنا في قضية الحادث المؤلم الذي تعرض له خمسة شبان في طريقهم إلى مدينة مراكش لمساندة اللاعبين أمام فريق الكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية والذي أفضى بمصرعهم ونجاة مشجعين بأعجوبة.

وأفاد ذات المصدر، أنه في الوقت الذي تضامنت كل مكونات المجتمع المدني من بينهم الجماهير المساندة لفريق الوداد والجيش الملكي ومجلس مدينة الدار البيضاء ومراكش إضافة إلى رجال الأمن تفاجأت أسر الضحايا بالإهمال واللامبالاة من طرف إدارة النادي التي لم تتفاعل على الأقل في توفير الظروف المساعدة لاستعادة جثث أبنائهم المحروقة.