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جديد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 09:01 جديد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا | سبور
جديد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا
كشف فريق باريس سان جرمان لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، عن جديد الحالة الصحية للاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، خلال مباراته أمام مارسيليا، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي
شوف سبور 
 
كشف فريق باريس سان جرمان  لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، عن جديد الحالة الصحية للاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه لإصابة خطيرة، خلال مباراته أمام مارسيليا، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة.
 
وأعلن النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن الفحوصات الطبية التي أجريت لنيمار الاثنين أكدت تعرض اللاعب لإلتواء خارجي وداخلي على مستوى الكاحل الأيمن entorse antero externe ، إضافة إلى تعرضه لشرخ في أصبع القدم الخامس.
 
ومن المنتظر ان يغيب النجم البرازيلي عن مباراة الإياب أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتاريخ 6 مارس القادم  .
 
ومن جهة اخرى كشف فريق باريس سان جرمان في نفس البلاغ عن إصابة لاعبه ماركينوس، بشد عضلي من الدرجة الأولى على مستوى الفخذ الأيسر.
 
وكان اللاعب البرازيلي قد غادر الملعب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بسبب الإصابة في الكاحل الأيمن.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب نيمار داسيلفا باريس سان جرمان ريال مدريد

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