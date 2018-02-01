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هام للمغاربة.. أمطار رعدية ورياح قوية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 08:54 هام للمغاربة.. أمطار رعدية ورياح قوية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة.. أمطار رعدية ورياح قوية اليوم الثلاثاء بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس غائما، خصوصا خلال الصباح، مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية فوق كل من مناطق طنجة واللوكوس والريف. وستكون السماء قليلة السحب

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس غائما، خصوصا خلال الصباح، مع نزول قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية فوق كل من مناطق طنجة واللوكوس والريف. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل محليا بالسواحل الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما جنوبية-غربية بالأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية-الشرقية والسواحل الأطلسية، وغربية بمنطقة طنجة والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى جنوبية-غربية على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 ودرجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول جوار الأطلس، وما بين 07 و12 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 12 و16 درجة بباقي الجهات الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات ومابين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وسايس ومنطقة طنجة واللوكوس، وما بين 17 و22 درجة بنواحي الواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول وسوس وبالقرب من السواحل الأطلسية، وما بين 22 و 28 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية مابين الحسيمة والسعيدية وهائجا الى قليل الهيجان بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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