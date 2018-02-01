هذه هي حقيقة مصرع زوجة عميد شرطة بمدينة طنجة ﻿

في جديد خبر مصرع زوجة شرطي في حادثة سير بطنجة، نفى مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' ما نشره أحد المواقع الإلكترونية المحلية حول مقتل زوجة عميد شرطة في حادثة سير و إصابة صديقتها، مساء يومه الإثنين، بمدينة

''شوف تيفي''

في جديد خبر مصرع زوجة شرطي في حادثة سير بطنجة، نفى مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' ما نشره أحد المواقع الإلكترونية المحلية حول مقتل زوجة عميد شرطة في حادثة سير و إصابة صديقتها، مساء يومه الإثنين، بمدينة طنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بوفاة فتاة من مواليد سنة 2000 في حادثة سير و إصابة زوجة ضابط شرطة بجروح خطيرة على مستوى الرأس نقلت على إثرها الى المستشفى الجهوي محمد الخامس حيث لازالت تتلقى العلاجات الطبية الضرورية بقسم الإنعاش.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية محلية، أشارت إلى أن سيارة لنقل العمال، دهست زوجة عميد شرطة وصديقتها ما تسبب في مصرع زوجة الأمني.