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بالصور..نجم فريق برشلونة سهر في ملهى ليلي بمراكش

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 01:38 بالصور..نجم فريق برشلونة سهر في ملهى ليلي بمراكش | سبور
بالصور..نجم فريق برشلونة سهر في ملهى ليلي بمراكش
حل أوسمان ديمبلي نجم فريق برشلونة، نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة مراكش، بعد ساعات فقط من خوضه لمباراته مع فريقه بالدوري الإسباني، انتهت بفوز الفريق الكتلاني على خصمه ''خيرونا''، أول أمس السبت.

''شوف تيفي''

حل أوسمان ديمبلي نجم فريق برشلونة، نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة مراكش، بعد ساعات فقط من خوضه لمباراته مع فريقه بالدوري الإسباني، انتهت بفوز الفريق الكتلاني على خصمه ''خيرونا''، أول أمس السبت.

وحسب موقع ''sport-english'' فإن ديمبلي ومباشرة بعد المباراة، سافر إلى فرنسا ومنها بسرعة إلى المغرب ونزل بمدينة مراكش، حيث التقط مجموعة من الصور بملهى ''تياترو''.

وأكد الموقع المذكور أن نجم فريق برشلونة، عاد يومه الإثنين إلى إسبانيا، وشارك في تداريب الفريق رفقة باقي نجوم الفريق.

وعلاقة بزيارة ديمبلي، فقد تداول العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صوره بمراكش، حيث أكد العديد منهم بأن ديمبلي لم يتناول الكحول خلال قضائه لسهرة بملهى ''تياترو''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي برشلونة مدينة مراكش خيرونا ديمبلي

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