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بالصورة..رجال الحموشي يحبطون تهريب كمية كبيرة من الحشيش من ميناء طنجة إلى إسبانيا

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 00:24 بالصورة..رجال الحموشي يحبطون تهريب كمية كبيرة من الحشيش من ميناء طنجة إلى إسبانيا | مجتمع
بالصورة..رجال الحموشي يحبطون تهريب كمية كبيرة من الحشيش من ميناء طنجة إلى إسبانيا
تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء يومه الإثنين في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو '' س.ي '' البالغ من العمر 38 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة

''شوف تيفي''

 تمكنت المصالح الأمنية العاملة بميناء طنجة المتوسط مساء يومه الإثنين في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف المدعو '' س.ي '' البالغ من العمر 38 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار الدولي في المخدرات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فالمعني بالأمر تم توقيفه بعد إخضاع الشاحنة التي كان يتولى سياقتها في اتجاه إسبانيا لتفتيش دقيق عبر جهاز السكانير أسفر عن ضبط وحجز 32 كيلوغراما من مخدر الشيرا وجدت مخبأة بعناية داخل الهيكل الخاص بالمقطورة.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه من طرف المصلحة المذكورة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة المختصة الاتجار الدولي للمخدرات

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