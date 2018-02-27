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بالصور..بسبب المعلق بادة: جماهير الرجاء تهاجم صفحة قناة ''بي إن سبورت'' القطرية

بتاريــخ : 27 فبراير 2018 / 00:00 بالصور..بسبب المعلق بادة: جماهير الرجاء تهاجم صفحة قناة بي إن سبورت القطرية | سبور
بالصور..بسبب المعلق بادة: جماهير الرجاء تهاجم صفحة قناة ''بي إن سبورت'' القطرية
قامت الجماهير الرجاوية، يوم الإثنين، بشن حملة شرسة على الصفحة الفيسبوكية لقناة ''بي إن سبورت'' القطرية، حيث وجهت اللوم والعتاب للمعلق المغربي جواد بادة العامل بالقناة بسبب ما قاله خلال تعليقه على

''شوف تيفي''

قامت الجماهير الرجاوية، يوم الإثنين، بشن حملة شرسة على الصفحة الفيسبوكية لقناة ''بي إن سبورت'' القطرية، حيث وجهت اللوم والعتاب للمعلق المغربي جواد بادة العامل بالقناة بسبب ما قاله خلال تعليقه على مباراة الرجاء والكوكب المراكشي مباشرة بعد اندلاع أحداث الشغب.

وطالبت هذه الجماهير الرجاوية من المعلق جواد بادة بالاعتذار لها أو التوقف عن التعليق على المباريات التي يخوضها الفريق الأخضر بمنافسات البطولة الاحترافية.

وهدد مشجعون رجاويون بإلغاء الاشتراك في باقة قنوات ''بي إن سبورت'' في حال واصل بادة التعليق على مباريات الفريق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جواد بادة الشغب التعليق بي إن سبورت

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