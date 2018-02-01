فضيحة..مغربيات ضمنهن قاصرات في شبكة ''بورنو'' بهذه المدينة ﻿

تواصل أجهزة البحث القضائي بمليلية تحقيقاتها مع عناصر شبكة تستغل نساء مغربيات، ضمنهن قاصرات، في تصوير أفلام خليعة والعمل في محلات مخصصة للدعارة، بأنواعها، بالمدينة، أو بجنوب إسبانيا.

''شوف تيفي''

تواصل أجهزة البحث القضائي بمليلية تحقيقاتها مع عناصر شبكة تستغل نساء مغربيات، ضمنهن قاصرات، في تصوير أفلام خليعة والعمل في محلات مخصصة للدعارة، بأنواعها، بالمدينة، أو بجنوب إسبانيا.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن عناصر الحرس المدني، تدشن حملة اعتقالات، منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد أن انتهت من تجميع خيوط ما وصفته الصحافة المحلية بأخطر شبكة للرقيق الأبيض والاتجار في البشر والعبودية بالمدينة، وهي التحريات التي دامت زهاء سنة في سرية تامة.

ووصل عدد الموضوعين رهن إشارة التحقيقات القضائية إلى العشرات، بينهم ضحايا مغربيات أدلين بشهاداتهن في محاضر رسمية، وكشفن عن طرق الاستغلال والتهديد والاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها من قبل أفراد الشبكة وعددهم خمسة يوجدون رهن الاعتقال.