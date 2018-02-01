عاجل..هذا ما قرره القاضي بعد الاستماع لمعتقل نشر تدوينات خطيرة..والزفزافي يلتمس عرضه على طبيب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ظهر يوم غد الثلاثاء، وذلك

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ظهر يوم غد الثلاثاء، وذلك مباشرة بعد الاستماع للمعتقل ''وسيم البوساتي''.

وأوضح الموفد بأن القاضي وقبل قرار التأجيل، وجه بعض الأسئلة على المعتقل المذكور وعرض فيديوهات وصورا وتدوينات فيسبوكية من بينها تدوينة مرفوقة بصورة لرجال الأمن، كتب فيها: ''لن تخيفنا جحافلكم''، وتدوينة أخرى كتب فيها: ''ماذا تنتظر من دولة (.........)''.

وأوضح الموفد بأن هذا المعتقل وضع مجموعة من التدوينات الأخرى من بينها تدوينة كتب فيها: ''هذا الريف وحنا ناسو والمخزن يجمع راسو''، مشيرا إلى أن دفاع المعتقلين التمس من القاضي جلب مترجم للريفية حتى يتم التأكد من مضمون هذه التدوينات.

وأبرز الموفد بأن القاضي، وافق على ملتمس هيئة الدفاع عن المعتقلين وأجل طرح السؤال على المعتقل للجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن القاضي كشف حجز بعض الوثائق لدى المعتقل، تحدث فيها عن الدولة وعن تأسيس الجمهورية.

وبخصوص ناصر الزفزافي، أكد أن الزفزافي وخلال نهاية الجلسة، التمس إحالته على الطبيب، وهو الأمر الذي استجاب له القاضي، حيث تم عرضه على الطبيب والذي طلب إحالته على طبيب مختص في ''الرأس''.