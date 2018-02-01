مصرع مواطن مغربي جراء سقوطه من نافذة أحد الفنادق بإسبانيا ﻿

لقي مواطن مغربي مصرعه اليوم الاثنين بمدينة أوفييدو ( شمال إسبانيا) بعد أن سقط من علو شاهق بأحد الفنادق المتواجدة بالمدينة .

''شوف تيفي''

لقي مواطن مغربي مصرعه اليوم الاثنين بمدينة أوفييدو ( شمال إسبانيا) بعد أن سقط من علو شاهق بأحد الفنادق المتواجدة بالمدينة .

وعلم لدى القنصلية العامة للمغرب بمدينة بيلباو أن الضحية ( 45 سنة ) سقط من نافذة غرفة أحد الفنادق الذي يوجد وسط مدينة أوفييدو لأسباب لا تزال مجهولة .

واضطرت الشرطة المحلية إلى توقيف حركة المرور عبر الشارع المجاور للفندق بشكل مؤقت بعد سقوط جثة الضحية وسط الطريق كما أن فرق الطوارئ التي حلت بمكان الحادث وجدت الضحية قد فارق الحياة .

وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة من أجل الوقوف على ملابسات وظروف هذا الحادث