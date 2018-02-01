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هاذ شي خطير..حضيو راسكم البنات: اختطاف خمس فتيات واغتصابهن بغابة بالقنيطرة وافتضاض بكارة بعضهن

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 21:50 هاذ شي خطير..حضيو راسكم البنات: اختطاف خمس فتيات واغتصابهن بغابة بالقنيطرة وافتضاض بكارة بعضهن | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير..حضيو راسكم البنات: اختطاف خمس فتيات واغتصابهن بغابة بالقنيطرة وافتضاض بكارة بعضهن
فككت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، عصابة تتكون من 5 أشخاص، اختطفت 5 فتيات واغتصبتهن بالتسلسل وسط غابة بالطريق المتجهة نحو سيدي علال البحراوي، عبر سيارة في ملكية وكالة

''شوف تيفي''

فككت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة، منتصف الأسبوع الماضي، عصابة تتكون من 5 أشخاص، اختطفت 5 فتيات واغتصبتهن بالتسلسل وسط غابة بالطريق المتجهة نحو سيدي علال البحراوي، عبر سيارة في ملكية وكالة لكراء السيارات.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد أحيل الموقوفون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب مع افتضاض البكارة والسرقة بالسلاح أثناء الليل باستعمال عربة ذات محرك واخفاء المسروق، كل حسب المنسوب إليه، وبعد استنطاقهم أحيلوا على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، وتوبع المتهمون بإخفاء المسروق في حالة سراح مؤقت، فيما أودع المتورطون بالجرائم الأخرى رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العواد بالقنيطرة.

وأوضح مصدر موثوق أن الضابطة القضائية تلقت شكايات في ظرف متزامن، ونجحت في تحديد هوية المتورطين والناقلة في عملية الاختطاف والاحتجاز، وداهمتهم بمحطة لسيارات الأجرة بالمدينة، فأوقفت اثنين وبعدما اتسعت دائرة الاعتقالات تبين أنهم يتحدرون من سلا وتمارة وسيدي علال البحراوي.

 

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب عصابة القنيطرة شكايات

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