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بالصورة..بعد رفضه تسليم شعو للمغرب: القضاء الهولندي يطلب من المغرب تسليمه مواطنا مغربيا متهما بقتل زوجته

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 21:45 بالصورة..بعد رفضه تسليم شعو للمغرب: القضاء الهولندي يطلب من المغرب تسليمه مواطنا مغربيا متهما بقتل زوجته | دولي
بالصورة..بعد رفضه تسليم شعو للمغرب: القضاء الهولندي يطلب من المغرب تسليمه مواطنا مغربيا متهما بقتل زوجته
تقدمت النيابة العامة في هولندا، مؤخرا، بطلب إلى المغرب قصد المساعدة القانونية، لتمكين مواطن مغربي يبلغ من العمر 70 سنة يشتبه في ارتكابه جريمة قتل، من الحضور أمام المحكمة، للإدلاء بتصريحاته في

''شوف تيفي''

تقدمت النيابة العامة في هولندا، مؤخرا، بطلب إلى المغرب قصد المساعدة القانونية، لتمكين مواطن مغربي يبلغ من العمر 70 سنة يشتبه في ارتكابه جريمة قتل، من الحضور أمام المحكمة، للإدلاء بتصريحاته في القضية.

وحسب ما كشف عنه موقع ''دليل الريف'' يومه الإثنين، فإن النيابة العامة، تشتبه في ارتكاب المغربي المدعو ''قاسم .م'' ، لجريمة قتل في سنة 2010، في حق زوجته المغربية، وقيامه بإخفاء جثتها التي لم يعثر عليها.

وعلاقة بهذه الجريمة، كان موقع '' rtvnoord'' الهولندي، قد كشف قبل أشهر عن بعض تفاصيلها، وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت المتهم بعد اختفاء الضحية '' الهام. ب'' ، قبل أن يتقرر إطلاق سراحه بعد 8 أشهر قضاها بالسجن الاحتياطي نظرا لعدم كفاية الأدلة وأيضا بسبب اختفاء الجثة.

وكشف الموقع الهولندي أن المغربي ''قاسم'' يوجد حاليا في المغرب، وقد سحبت السلطات المغربية منه جواز سفره، مشيرا إلى أن هناك أدلة جديدة قد تكشف تفاصيل الجريمة العامضة.

 

‫شوف تيفي

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