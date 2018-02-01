يا ربي السلامة..مصرع زوجة عميد شرطة بطريقة بشعة بطنجة ﻿

لفظت زوجة عميد شرطة أنفاسها، مساء يومه الإثنين،بمستشفى محمد الخامس بطنجة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها عقب تعرضها للدهس من طرف سيارة لنقل المستخدمين، خلال محاولتها تجاوز شارع الجيش الملكي.

''شوف تيفي''

لفظت زوجة عميد شرطة أنفاسها، مساء يومه الإثنين،بمستشفى محمد الخامس بطنجة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها عقب تعرضها للدهس من طرف سيارة لنقل المستخدمين، خلال محاولتها تجاوز شارع الجيش الملكي.

وحسب مصادر محلية فإن الهالكة، كانت تحاول تجاوز الشارع رفقة صديقتها، لتدهسهما سيارة نقل عمال تسير بسرعة جنونية، كانت في طريقها إلى المنطقة الصناعية جزناية .

وأكدت المصادر ذاتها توقيف سائق السيارة، مباشرة بعد وصول المصالح الأمنية لمكان الحادثة، حيث تم نقل الهالكة وصديقتها إلى مستشفى محمد الخامس.