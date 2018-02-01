الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي تعقد جمعها العادي لسنة 2017 وهذا ما تمت المصادقة عليه ﻿

انعقد يوم أمس الأحد على الساعة العاشرة صباحا الجمع العام العادي لسنة 2017 للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي الفوارات بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي

انعقد يوم أمس الأحد على الساعة العاشرة صباحا الجمع العام العادي لسنة 2017 للجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي الفوارات بمدينة القنيطرة.

وحسب البلاغ الصادر من الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه وبعد قراءة التقريرين الأدبي والمالي تمت المصادقة عليهما بالإجماع وباقتراح من المنخرطين تم عقد جمع عام استثنائي تم من خلاله اقتراح تغيير بعض الفصول من القانون الأساسي حيث تمت المصادقة على التالي :

- حصر عدد أعضاء المكتب من إحدى عشر عضوا إلى تسعة أعضاء.

- تغيير في طريقة الترشيح من أجل العضوية في المكتب الإداري من انتخابات مفتوحة إلى انتخابات باللائحة .

- رفع قيمة الانخراط من 100 درهم سنويا إلى 150 درهما .