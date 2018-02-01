انفـــراد..هاشنو وقع لتوفيق بوعشرين مباشرة بعد وصوله إلى سجن عكاشة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أنه جرى قبل قليل من مساء يومه الإثنين نقل توفيق بوعشرين من سجن عكاشة إلى سجن عين برجة بالدارالبيضاء.

شـــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أنه جرى قبل قليل من مساء يومه الإثنين نقل توفيق بوعشرين من سجن عكاشة إلى سجن عين برجة بالدارالبيضاء.

هذا و قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه، اليوم السيد توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية.

وبعد إجراء استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، يضيف البلاغ، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

وأبرز البلاغ أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، مشددا على ان المتهم سيمثل أمام غرفة الجنيالت بتاريخ 8 مارس المقبل لمحاكمته طبقا للقانون.