 أول صورة للملك رفقة عائلته الصغيرة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة بباريس ..والمغاربة يتمنون الشفاء العاجل للملك محمد السادس ﻿
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أول صورة للملك رفقة عائلته الصغيرة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة بباريس ..والمغاربة يتمنون الشفاء العاجل للملك محمد السادس

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 20:10 أول صورة للملك رفقة عائلته الصغيرة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة بباريس ..والمغاربة يتمنون الشفاء العاجل للملك محمد السادس | بوليتيك
أول صورة للملك رفقة عائلته الصغيرة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة بباريس ..والمغاربة يتمنون الشفاء العاجل للملك محمد السادس
مباشرة بعد بلاع الديوان الملكي الذي كشف أن الملك محمد السادس خضع لعملية جراحية على مستوى القلب يومه الإثنين،كللت بالنجاح، تمنى الفايسبوكيون المغاربة في تدوينات عبر الموقع الأزرق الشفاء العاجل

شــــوف تيفي:

مباشرة بعد بلاع الديوان الملكي الذي كشف أن الملك محمد السادس خضع لعملية جراحية على مستوى القلب يومه الإثنين،كللت بالنجاح، تمنى الفايسبوكيون المغاربة في تدوينات عبر الموقع الأزرق الشفاء العاجل للملك محمد.

و حسب بلاغ الديوان الملكي، أجرى الملك محمد السادس، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

وعرف الملك، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

وأفاد أطباء الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardiaque

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر جلالة الملك، حفظه الله، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

حفظ الله الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من :

• DR Abdelaziz Maouni

• DR Olivier Thomas

• DR Sébastien Bloc

• DR Olivier Dubourg

• DR Ali Chaib

• DR Lahcen Belyamani

 

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