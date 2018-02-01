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أمن البيضاء يحبط عملية ترويج غير مشروعة للأدوية

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 19:23 أمن البيضاء يحبط عملية ترويج غير مشروعة للأدوية | حوادث و حقوق
أمن البيضاء يحبط عملية ترويج غير مشروعة للأدوية
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في الأدوية

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن الوطني كانت قد ضبطت المشتبه به الأول بالقرب من المحطة الطرقية ''أولاد زيان''، وهو متلبس بحيازة كيس بلاستيكي يحتوي على 539 علبة من أدوية ومستحضرات طبية مضادة للزكام ونزلات البرد والحمى، قبل أن يتبين بأنه قام باقتنائها من مستودع كائن بأحد التجمعات التجارية بغرض إعادة بيعها بالمناطق القروية بضواحي مدينة أكادير.

وأضاف المصدر نفسه أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بالمستودع المذكور، الذي تعود ملكيته للمشتبه به الثاني، مكنت من حجز 5282 علبة إضافية من نفس المواد الطبية، والتي أظهرت الخبرة الأولية أنها مواد لازالت صالحة للاستعمال الطبي، وأنه يحظر بيعها خارج الصيدليات.

وخلص البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت لازالت الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في ترويج هذه الأدوية بشكل غير مشروع.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي فرقة الشرطة القضائية الدار البيضاء

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