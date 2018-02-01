 بوعشرين يُحاكم بقانون الاتجار بالبشر الذي وقعه بن كيران وهذا ما ينتظر مرتكب هذا الجرم... ﻿
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بوعشرين يُحاكم بقانون الاتجار بالبشر الذي وقعه بن كيران وهذا ما ينتظر مرتكب هذا الجرم...

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 19:11 بوعشرين يُحاكم بقانون الاتجار بالبشر الذي وقعه بن كيران وهذا ما ينتظر مرتكب هذا الجرم... | بوليتيك
بوعشرين يُحاكم بقانون الاتجار بالبشر الذي وقعه بن كيران وهذا ما ينتظر مرتكب هذا الجرم...
وجهت تهمة الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير لتوفيق بوعشرين، وهو من القلائل الذين يتابعون بتهمة الاتجار

شوف تيفي

وجهت تهمة الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير لتوفيق بوعشرين، وهو من القلائل الذين يتابعون بتهمة الاتجار بالبشر، حيث صدر القانون في الحكومة السابقة ووقعه بالعطف عبد الإله بن كيران ونشر بالجريدة الرسمية في 25 غشت 2016، عقب صدور الظهير الشريف رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ويعرف الفصل 1-448 الاتجار بالبشر كالتالي ''تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي..

لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك. وحدد الفصل 4- 448 العقوبة كالتالي: ''يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية ومن ضمنها إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل.

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين حامل جنس استغلال جنسي الاتجار في البشر

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