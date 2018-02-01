عـــاجل..الملك محمد السادس أجرى عملية جراحية كللت بالنجاح ﻿

أجرى الملك محمد السادس، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

شــــوف يفي:و م ع

أجرى الملك محمد السادس، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

وعرف الملك،، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

وأفاد أطباء الملك بأن الفحوصات الطبية، التي تم إجراؤها في هذا الشأن، أبانت عن وجود un flutter auriculaire sur cœur sain

وقد مكنت إزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية radiofréquence (ablation par radiofréquence de cette arythmie) التي أجريت اليوم بمصحة Ambroise Paré بباريس، من انتظام إيقاع نبض القلبnormalisation du rythme cardiaque

وبعد فترة راحة، التي أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر الملك، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

حفظ الله الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من :

• DR Abdelaziz Maouni

• DR Olivier Thomas

• DR Sébastien Bloc

• DR Olivier Dubourg

• DR Ali Chaib

• DR Lahcen Belyamani