عاجل..المحكمة تصدم أحد رفاق الزفزافي بمقطع فيديو مثير ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي علي الطرشي وخلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، صدم قبل قليل من يومه الإثنين، المعتقل ''الحسين الإدريسي''، من خلال

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي علي الطرشي وخلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، صدم قبل قليل من يومه الإثنين، المعتقل ''الحسين الإدريسي''، من خلال فيديو، ظهر خلاله وهو يرشق رجال القوات العمومية بواسطة الحجارة.

وأوضح الموفد بأن المعتقل المذكور وخلال الاستماع له، نفى تورطه في أعمال عنف ضد رجال القوات العمومية خلال أحداث الحسيمة، وأكد بأن هدفه من تصوير الفيديو والصور، كان هو العمل في ميدان الصحافة، ليقرر القاضي مواجهة المعتقل بفيديو صوره ''الإدريسي'' بهاتفه النقال، يظهر لحظة قيامه برشق رجال القوات العمومية.



وأكد الموفد بأن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الإثنين، رفع أشغال الجلسة من أجل الاستراحة.