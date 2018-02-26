وفاة ملاكم عقب فوزه على خصمه إثر نزيف داخلي ﻿

لقي الملاكم البريطاني سكوت وستغاريث البالغ قيد حياته 31 عاما مصرعه، عقب إصابته بنزيف دماغي يوم السبت الماضي.

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لقي الملاكم البريطاني سكوت وستغاريث البالغ قيد حياته 31 عاما مصرعه، عقب إصابته بنزيف دماغي يوم السبت الماضي.

وحسب موقع لكيب الفرنسي، فإن الملاكم تعرض للنزيف الداخلي بعد فوزه في الوزن الثقيل ضد منافسه ديك سبيلمان، في ذات اليوم.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن الهالك بدا غير مرتاح أثناء مقابلة تلفزيونية جرت بجانب الحلبة عقب فوزه، ليتم نقله بعدها إلى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك بسبب نزيف دماغي حاد.

تجدر الإشارة، إلى أن سكوت وستغاريث استهل مسيرته منذ سبع سنوات خاض خلالها 10 نزالات فاز بسبعة وخسر نزالين وتعادل بواحد.