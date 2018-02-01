حسبان يقرر استئناف عقوبة الجامعة ضد الرجاء ﻿

كشفت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور'' أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان سيستأنف العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم ضد فريقه بسبب أحداث الشغب التي

''شوف سبور''

كشفت مصادر رجاوية، لـ''شوف سبور'' أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان سيستأنف العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم ضد فريقه بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة التي فاز فيها أمس الأحد على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لصفر، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.

وأضافت نفس المصادر، أن حسبان رفض بشكل كلي العقوبة الصادرة في حق الفريق الأخضر، خصوصا و أن الرجاء ليست هي التي كانت مستضيفة للمباراة، مضيفا أن إدارة الفريق ستصدر بلاغا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويذكرأن اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، كانت قد أصدرت في حق فريق الرجاء عقوبة اللعب بدون جمهور لمباراتين مع أدائه خمسة ملايين سنتيم كغرامة مالية والتكلف بمصاريف إصلاح الخسائر التي لحقت بملعب مدينة مراكش الكبير.