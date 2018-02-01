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فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها أمام أطفالها بمراكش

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 18:08 فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها أمام أطفالها بمراكش | حوادث و حقوق
فضيحة..متزوجة حصلوها كتمارس الجنس مع عشيقها أمام أطفالها بمراكش
تمكنت مصالح الدرك الملكي لمركز جماعة السعادة التابع لعمالة مراكش، يومه الإثنين، من ضبط سيدة متزوجة في عقدها الثالث، متلبسة بممارسة الجنس مع عشيقها داخل منزل يوجد بدوار بن علال بمراكش.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي لمركز جماعة السعادة التابع لعمالة مراكش، يومه الإثنين، من ضبط سيدة متزوجة في عقدها الثالث، متلبسة بممارسة الجنس مع عشيقها داخل منزل يوجد بدوار بن علال بمراكش.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 28 سنة، تم ضبطها رفقة عشيقها البالغ من العمر 30 سنة، والذي هدد رجال الدرك الملكي بالانتحار قبل أن يتراجع عن هذا القرار ويسلم نفسه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الزوجة وبسبب مشاكل مع زوجها، غادرت منزلها، وقامت بكراء غرفة بدوار بن علال، وتعرفت على عشيقها الذي يعمل في محل للحلاقة، ودخلت معه في علاقة جنسية، ومباشرة بعد تأكد الزوج من تعرضه للخيانة، أبلغ مصالح الدرك الملكي والتي تمكنت من إيقافهما في حالة تلبس وهي تمارس الجنس وبرفقتها طفليها.

 

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