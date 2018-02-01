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كأس الكونفدرالية الإفريقية: هذا موعد مواجهة الرجاء ضيفه ''نواديبو'' الموريتاني

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 18:00 كأس الكونفدرالية الإفريقية: هذا موعد مواجهة الرجاء ضيفه نواديبو الموريتاني | سبور
كأس الكونفدرالية الإفريقية: هذا موعد مواجهة الرجاء ضيفه ''نواديبو'' الموريتاني
سيستقبل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يوم الثلاثاء 6 مارس ضيفه ''إف سي نواديبو'' الموريتاني برسم ذهاب منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

شوف سبور

سيستقبل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم يوم الثلاثاء 6 مارس ضيفه ''إف سي نواديبو'' الموريتاني برسم ذهاب منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

المباراة بين الرجاء ونواديبو ستجرى يوم الثلاثاء المقبل على الساعة السابعة مساء بحضور الجماهير الرجاوية رغم العقوبات الصادرة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

تجدر الإشارة، إلى أن جامعة لقجع أصدرت عقوبات صارمة في حق نادي الرجاء البيضاوي، حيث سيجري الفريق مباراتين بدون جمهور، مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم و كذا إصلاح الأضرار التي تسبب فيها جمهوره بالملعب الكبير لمراكش بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر تطبيقا لمقتضيات المادة 105 من مدونة التأديب. 

 

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