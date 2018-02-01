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صــادم..''بوعشرين''..استدرج موظفة عندو حامل ومارس معها الجنس

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 17:49 صــادم..بوعشرين..استدرج موظفة عندو حامل ومارس معها الجنس | بوليتيك
صــادم..''بوعشرين''..استدرج موظفة عندو حامل ومارس معها الجنس
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، متهم باستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل.

''شوف تيفي''

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم''، متهم باستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل.

وأوضح الوكيل العام في بلاغه بأن توفيق بوعشرين بالإضافة إلى استدراج سيدة حامل للبغاء، متابع بالاتجار بالبشر واستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستنئاف، أعلن متابعة توفيق بوعشرين في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه المضمنة بمحضر الشرطة القضائية.

 

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