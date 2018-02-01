بلاغ الوكيل العام:هاشحال من ضحية استغلها توفيق بوعشرين و مارس معاها الجنس و صورها ﻿

بعدما قرر إحالته على عرفة الجنايات في حالة اعتقال، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغه أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو

شـــوف تيفي:

بعدما قرر إحالته على عرفة الجنايات في حالة اعتقال، كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغه أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، مشددا على ان المتهم سيمثل أمام غرفة الجنيات بتاريخ 8 مارس المقبل لمحاكمته طبقا للقانون

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من اجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الاثنين ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه، اليوم توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية.

وبعد إجراء استنطاق السيد بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، يضيف البلاغ، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.