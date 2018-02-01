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الرفع من القيمة المالية الإجمالية لمنح كأس أوروبا 2020

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 17:33 الرفع من القيمة المالية الإجمالية لمنح كأس أوروبا 2020 | سبور
الرفع من القيمة المالية الإجمالية لمنح كأس أوروبا 2020
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يومه الإثنين أن المنتخبات الـ24 التي ستخوض كأس أوروبا 2020 ستتقاسم منحة مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 371 مليون أورو.

شوف سبور

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يومه الإثنين أن المنتخبات الـ24 التي ستخوض كأس أوروبا 2020 ستتقاسم منحة مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 371 مليون أورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة على هامش أشغال مؤتمره، أن القيمة الإجمالية للمنحة زادت بنسبة 23 في المائة عن دورة 2016.

هذا وأفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن كل منتخب سيحصل على 9,25 ملايين أورو كبدل مشاركة، إضافة الى 1,5 مليون عن كل فوز في دور المجموعات و750 ألف في حال التعادل، فيما يحصل المنتخب المتأهل إلى ثمن النهاية على مليوني أورو، وإلى ربع النهاية على 3,25 ملايين، وإلى نصف النهاية على خمسة ملايين.

أما فيما يخص الفائز بالمنافسة سيحصل على 10 ملايين أورو إضافية مقابل سبعة ملايين للوصيف، أي أن مجمل ما يناله البطل يصل إلى 34 مليون أورو كحد أقصى إذا فاز في كل مبارياته في الدور الأول، مقابل 27 مليون في 2016.

 

 

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سبور شوف تيفي الرفع من القيمة المالية الإجمالية كأس أوروبا

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