عاجل..النيابة العامة تُفجرها: توفيق بوعشرين جمع بين ضحيتين فوقت واحد و فمكان واحد و مارس معاهم الجنس ﻿

أعلن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن من بين التهم الموجهة إلى ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريد أخبار اليوم، استعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال

''شوف تيفي''

أعلن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن من بين التهم الموجهة إلى ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريد أخبار اليوم، استعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين.

وأوضح بلاغ للنيابة بأن ''بوعشرين'' وبالإضافة إلى التهم المذكورة والتي تم ارتكابها ضد ضحيتين مجتمعتين، فإنه يشتبه كذلك في ارتكابه هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.