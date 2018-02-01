عاجل..القضية عند بوعشرين صعيبة بزاف ..لقاو 50 شريط مسجل لضحايا مارس معاهم الجنس ﻿

كشف بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن من بين التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، استعمال وسائل التصوير والتسجيل المنصوص

''شوف تيفي''

كشف بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الإثنين، أن من بين التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، استعمال وسائل التصوير والتسجيل المنصوص على عقوبتها في الفصول 489 و499 و503- 1 من نفس القانون، بعد استدراج أشخاص للبغاء من بينهم سيدة حامل.

وأوضح البلاغ بأن التصوير والتسجيل يشتبه أنه ارتكب في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

تجدر الإشارة إلى أن بلاغ النيابة العامة، كشف عن التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين ومن بينها الاتجار في البشر والاغتصاب، واستعمال السلطة والاستغلال الجنسي.