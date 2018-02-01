عـــاجل..هذا هو موعد محاكمة توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة منها الاتجار بالبشر و الاغتصاب و ممارسة الجنس مع التصوير تحت الإكراه ﻿

كشف بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يومه الإثنين، أنه من المقرر أن يمثل المتهم ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر يومية أخباراليوم، أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا

شــــوف تيفي:

كشف بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يومه الإثنين، أنه من المقرر أن يمثل المتهم "توفيق بوعشرين" مدير نشر يومية أخباراليوم، أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.

و يتابع مدير نشر يومية أخبار اليوم، حسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.

وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.