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زيدان يخرج بتصريح غريب حول إصابة نيمار

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 17:09 زيدان يخرج بتصريح غريب حول إصابة نيمار | سبور
زيدان يخرج بتصريح غريب حول إصابة نيمار
خرج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، بتصريح غريب، حول إصابة النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، حيث قال '' آمل أن يتمكن نيمار من العودة قبل المواجهة المرتقبة بين

''شوف سبور''

خرج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، بتصريح غريب، حول إصابة النجم البرازيلي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، حيث قال '' آمل أن يتمكن نيمار من العودة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل''.

وأضاف مدرب ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين : ''على اللاعبين أن يلعبوا. لن أتمنى أبدا أن يغيب لاعب خصم بسبب الإصابة (...) لم أكن مسرورا بالضرورة عندما أصيب لأنني كنت أتابع المباراة. آمل في ألا تكون الإصابة كبيرة''.

وشدد المدرب الفرنسي للنادي الإسباني على أن احتمال غياب نيمار لن يؤثر على استعدادات بطل إسبانيا أو خططه لمباراة الإياب.

وكان أنصار الريال قد استبشروا خيرا إثر إصابة نيمار، جاءت تصريحات زيدان ''غريبة'' بالنسبة لهم، حيث قال في مؤتمر صحفي الاثنين: ''لا أحب أن يتعرض اللاعبون للإصابة ولست مسرورا من إصابة نيمار. آمل في أن يكون هنا من أجل المباراة''، في إشارة إلى مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن نيمار من المتوقع أن يغيب عن مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتي ستجرى يوم 6 مارس بملعب حديقة الأمراء، حيث يسعى خلالها باريس سان جرمان إلى تعويض خسارته 1-3 ذهابا أمام حامل اللقب الأوروبي..

 

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نيمار باريس سان جرمان شوف سبور

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