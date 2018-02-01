عـــاجل..بوعشرين مشا فيها..من المحكمة إلى سجن عكاشة و التهم ثقيلة بزاف و القضية فيها جنايات بسبب الاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر ﻿

في جديد قضية الصحفي توفيق بوعشرين،قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنافبالدارالبيضاء،إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

شــــوف تيفي:

في جديد قضية الصحفي توفيق بوعشرين،قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئنافبالدارالبيضاء،إحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

و يتابع مدير نشر يومية أخبار اليوم، حسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' بتهم ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة و الضعف و استعمال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.

وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.